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    Samsun'da akraba kavgası: 1 ölü 1 yaralı

    Terme ilçesinde bir şahıs, dayısının eşi ve kızına silahlı saldırıda bulundu. Dayısının eşi hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 02:18
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    Samsun'da akraba kavgası: 1 ölü 1 yaralı

    Samsun'da akrabası tarafından feci şekilde öldürüldü.

    Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. ve dayısının kızı Ebru A'ya evlerinde tabancayla ateş etti.

    ZANLI, EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

    Samsun da akraba kavgası: 1 ölü 1 yaralı #1

    Samsun da akraba kavgası: 1 ölü 1 yaralı #2

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