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Samsun'da akraba kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da akraba kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Terme ilçesinde bir şahıs, dayısının eşi ve kızına silahlı saldırıda bulundu. Dayısının eşi hayatını kaybederken, kızı ise ağır yaralandı.