Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
İHA

Samsun’da Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde, hasta taşıyan M.D. idaresindeki 34 HU 5938 plakalı ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı 52 KG 465 plakalı minibüse yandan çarptı.

5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar