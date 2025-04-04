Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

İHA
Samsun’da Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde, hasta taşıyan M.D. idaresindeki 34 HU 5938 plakalı ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı 52 KG 465 plakalı minibüse yandan çarptı.
5 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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