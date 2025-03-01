Samsun’da başıboş atlar ekipleri harekete geçirdi

İHA
Samsun'un Terme ilçesinde gruplar halinde sokakta gezen başıboş atlar vatandaşların dikkatini çekti.
Şehrin farklı noktalarından gelen başıboş at ihbarı üzerine harekete geçen Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kısa sürede atların yerini ve sahibinin kimliğini tespit etti.
YAPTIRIM UYGULANDI
Ekipler uzun uğraşlar sonucu atları ilçenin Sarayköy Mahallesi'nde bulunan mera alanına yerleştirdi.
Günlerdir atları başıboş şekilde sokağa salan şahsa ise kabahatler kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımda uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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