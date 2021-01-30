Samsun'da bayılan yolcu raylara düştü

Samsun’da tramvay istasyonunda bayılarak raylara düşen vatandaş tramvay sürücüsünün dikkati sonucu ezilmekten kurtuldu.

Samsun Türk-iş İstasyonu’nda meydana gelen olayda, tramvay bekleyen yolcu bir anda fenalaştı.

Sonrasında bayılıp raylara düşen vatandaş tramvay seferlerinin devam ediyor olması nedeniyle büyük bir tehlike yaşadı.

Yaşanabilecek olan facia bölgeye gelen tramvay sürücüsünün dikkati sonucu engellendi.

TRAMVAYI DURDURDU

Raylarda baygın yatan vatandaşı fark eden tramvay sürücüsü Merve Yıldız Öker tramvayı acilen durdurdu.

Sürücü Öker, Kontrol Merkezi ile iletişime geçerek araçtan ayrıldı ve baygın haldeki yolcuya ilk müdahalesini yaptı.

YOLCUNUN BİLİNCİ AÇIK TUTULDU

Öker, 112 acil sağlık ekiplerine de haber vererek, onlar gelene kadar vatandaşın yanında kaldı. Duyarlı vatandaşların da yardımı ile daha uygun bir pozisyona alınan yolcu ile bilincinin açık tutulması için iletişim kurulmaya çalışıldı.

Gelen sağlık ekiplerinin ardından yolcu ambulansla hastaneye sevk edildi.