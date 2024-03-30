Samsun'da binlerce balık kıyılara vurdu Samsun'da tatlı sulardan gelen ve istilacı bir tür olan binlerce İsrail sazanı Karadeniz'in tuzlu suyuna karışması sonucu şok geçirerek telef oldu ve kıyıya vurdu.

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İHA

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan lagün göllerinde su seviyesinin yükselmesi sonucu göllerin Karadeniz ile bağlantılı olan kanalları açıldı.

Kanalların açılmasıyla göllerde yaşayan ve Türkiye için kabus olan, diğer balık türlerinin üremesini engelleyen binlerce İsrail sazanı Karadeniz'e döküldü.

Tuzlu suya karışan istilacı balıklar telef oldu.

Kıyıya vuran ölü İsrail sazanlarından bazıları martı ve kedilere yem oldu.

"İsrail sazanı olduğunu görünce rahatladık"

Bölge sakinlerinden Emrullah Yılmaz, "Sabahları spor yaparken burada martıları gördük. Merak ettim ve baktım yer balık dolu. Daha önce görmemiştim. İlk defa görüyorum" dedi.

Olgun Aydoğan, "Kıyıda çok fazla balık yoğunluğu var. Ölen balıkları gördük. Korktuk ve tereddüt ettik. Baktığımızda İsrail sazanı olduğunu gördük ve rahatladık. Bunlar istilacı bir tür" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)