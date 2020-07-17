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    Samsun'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

    FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden, 36'sı adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 17.07.2020 - 12:58
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    Samsun'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

    Samsun polisi, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

    Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi

    10'U KADIN 36 KİŞİYE GÖZALTI

    FETÖ'nün Samsun'da yeni yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle 10'u kadın toplam 38 kişi gözaltına alındı.

    Samsun'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı - VİDEO

    ADLİYEYE ÇIKARILDILAR

    3 kişi dün sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne çıkarıldı.

    Şüphelilerden 11'inin gözaltı süreleri nöbetçi mahkemece uzatılarak, yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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    Samsun'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı #7

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