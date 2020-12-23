Euro
9.3167
0.05%
Dolar
7.654
-0.07%
Altın
458.14
0.04%
Borsa
1.405
1.48%
Bitcoin
181.998
1.96%
EXEN Coin
11.21
-2.69%
4ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 4 C

    Samsun'da kaçak avcılara ceza kesildi

    Çarşamba ilçesinde kaçak avlanma yaptığı tespit edilen 2 kişiye idari yaptırım uygulandı.
    • İHA
    • 23.12.2020 - 01:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kaçak avcılara ceza kesildi

    Samsun İl jandarma Komutanlığına bağlı çevre timi, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı’nca Kumtepe Mahallesi'nde devriye esnasında M.B(43) ve M.Ç.(49) isimli şahısların av yaptıklarının görünmesi üzerine kontrol yapıldı.

    Yapılan kontrolde şahısların avcılık belgesi ve avlanma izinlerinin olmadığı, avlanmada kullanılan iki adet av tüfeğinin ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

    İDARİ YAPTIRIM CEZASI UYGULANDI

    Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşülerek şahısların olayda kullandıkları 2 adet av tüfeği, izinsiz olarak avladıkları 3 adet kara meke ve 1 adet yaban ördeği muhafaza altına alınarak M.B. isimli şahsa 3 bin 332 TL, M.Ç isimli şahsa 2 bin 878 TL, toplamda 6 bin 220 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

    Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Samsun da kaçak avcılara ceza kesildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir