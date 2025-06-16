Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, denizlerdeki canlı hayatın korunması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği için yürütülen denetimler kapsamında önemli bir operasyona imza atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun açıklarında yasa dışı avcılığa yönelik gerçekleştirdiği operasyona, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de karadan teknik destek verdi.

KAÇAK AVLANAN 6 TON KALKAN BALIĞINA EL KONULDU

Denetimler sırasında, av yasağının sürdüğü dönemde yakalanan yaklaşık 6 ton kalkan balığı tespit edildi. Teknedeki tüm av malzemelerine el konulurken, kaçak avcılıkla ilgili yasal süreç başlatıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI

Yakalanan 6 ton balık, israf edilmeden sosyal faydaya dönüştürüldü. El konulan kalkan balıkları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla yetiştirme yurtları, huzurevleri ve bakım evlerine ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bu operasyon, hem deniz ekosisteminin korunmasına hem de toplumsal dayanışmaya katkı sundu.