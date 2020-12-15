Samsun'da polis kendisini tehdit eden şahsa yumruk attı

Samsun'da polis kendisini tehdit eden şahsa yumruk attı

Samsun'da tehdit edilen polisin, sürücüye yumruk attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Canik ilçesinde 12 Aralık Cumartesi günü yaşanan olayda, koronavirüs denetimi yapan polisler bir aracı durdurdu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle araç sürücüsüne ceza kesilmek istendi.

YUMRUK ATTI

Araçtan inmeyen sürücü,"Seninle görüşeceğiz" diyerek polisi tehdit etti. Bu söze sinirlenen polis ise sürücünün burnuna yumruk attı.

BURNU KIRILDI

Burnu kırılan sürücü, darp raporu alarak polisten şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin sürücüye yumruk attığı an