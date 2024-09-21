Samsun'da sahte kimlikle sınava giren 4 kişi yakalandı Samsun’da SRC sınavına "Joker" diye tabir edilen başkasının yerine sınava giren 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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İHA

Samsun'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ticari maksatla araç kullanmak için gerekli olan SRC belgesi sınavında, farklı bir ilden gelerek başkalarının yerine sınava giren ve "Joker" olarak tabir edilen 4 kişi, sınav esnasında polis tarafından suçüstü yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Suçüstü yakalanan A.P. (39), H.K. (25), A.K. (27) ve A.T. (18) isimli şahıslar hakkında "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)