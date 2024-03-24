Samsun'da yeni yapılan balkon çöktü: 1 ölü

İHA
Samsun'da Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'nde, evine yeni balkon yapan Ahmet Dişikara, inşaat iskelesini sökerken kalıbın patlaması sonucu moloz altında kaldı.
Molozların altında can verdi
Olayın 112 Acil Servisi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından Dişikara sıkıştığı yerden çıkartıldı.
Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Dişikara'nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış