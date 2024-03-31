Şanlıurfa ve Malatya'da ilk oylar kullanıldı Şanlıurfa ve Malatya'da, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy kullanma işlemleri başladı.

İHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Şanlıurfa ve Malatya'da sabah saat 07.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Şanlıurfa'da halk sandık başında

Şanlıurfa'da oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Kentte 1 milyon 252 bin 96 seçmen bulunuyor. Okul binalarında kurulan bin 604 binada, oy kullanma işlemleri gerçekleşiyor.

Seçim güvenliği için 8 bin 870 kamu personeli sandık başlarında, 11 bin 230 jandarma ve polis memuru ise sahada görev alıyor.

Sabah saatlerinde oy kullanacağı okula gelen AK Parti'den Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, oyunu 2099 nolu sandıkta kullandı. Beyazgül, oy kullanma işlemi sonrası açıklamasında, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Malatya'da da vatandaşlar oylarını kullanıyor

Malatya ise Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı.

İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı. Kentte toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00’a kadar oy kullanabilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)