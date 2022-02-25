Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş, öğrencileri yaşadıkları yerle bütünleştiren bir derse imza atarak büyük beğeni topladı.

Dersi eğlenceli hale getiren müzik öğretmeni, Şanlıurfa'nın gözdesi oldu.

Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş, çocuklara hem yaşadığı çevreyi tanıtmak amacıyla hem de farklı bir etkinlik düzenleyerek dersi eğlenceli bir hale dönüştürdü.

MÜZİK DERSİNDE SIRA GECESİ ETKİNLİĞİ

Öğretmen Ulutaş ve öğrencileri, yaptığı sıra gecesi etkinliğinde türküler söyledi, çiğ köfte yoğurdu, oyunlar oynadı.

Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi VİDEO

"URFA'DA ÖĞRETMEN OLMAK"

Betül öğretmen, "Urfa'da öğretmen olmak Sıra gündüzü yapmayı gerektirir" notuyla çektiği videoyu yayınladı.

Kısa sürede büyük beğeni toplayan görüntülere, çok sayıda yorum yapıldı.