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Şanlıurfa'da dere kenarında oynayan 4 çocuk akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'da dere kenarında oynayan 4 çocuk akıntıya kapıldı Ceylanpınar ilçesinde dere kenarından oynayan 4 çocuk akıntıya kapılırken, onları kurtarmaya çalışan bir kadın da suya düştü. Çocuklardan biri kendi imkanlarıyla, 3 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı, 11 yaşındaki bir çocuk ise gözden kayboldu.