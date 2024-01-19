Şanlıurfa'da feci kaza: Baba ve oğlu öldü

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Kırbalı Mahallesi Siverek Kavşağı mevkiinde, Cafer Karakuş idaresindeki 06 EHH 987 plakalı tırın sürücüsü ve oğlu Yusuf Eren Karakuş lastiği patladığı için aracından indi.
Lastiği kontrol eden baba ve oğluna araç çarptı
Dorsede yol tarafında parçalanan lastiği kontrol eden baba Cafer Karakuş ve oğlu Yusuf Eren Karakuş’a aynı istikamete gitmekte olan, sürücüsü ile plakası belirlenemeyen, otomobil olduğu değerlendirilen bir araç çarptı.
Yaşamlarını yitirdiler
Kazada Cafer Karakuş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı Yusuf Eren ise olay yerine gide giden sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yusuf Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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