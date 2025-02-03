Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saat 21.30 sıralarında freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 7 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Meydana gelen kazada 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis sevk edilirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçması yer alıyor.
O esnada yoldan geçen bir otomobilin yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış