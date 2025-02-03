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Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde freni boşalan kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.