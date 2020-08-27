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    Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

    Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projeleri ile bölge çiftçisinin güneşten elde edeceği elektrik enerjisinin verimli topraklarla buluşturulması sağlanacak.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 11:33
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    Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

    Yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelinin artırılması amacıyla devam eden Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projeleri, Şanlıurfa’da sürüyor.

    Sulama kanalları ve araziler üzerinde hem seyyar hem de kalıcı olarak kurulan güneş enerjisi santralleri sayesinde üretilen elektrikle binlerce dönüm arazi, barajlardan ve kuyulardan çekilen su ile sulanıyor.

    14 SAATE KADAR KESİNTİSİZ ENERJİ

    Şanlıurfa’da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bölüm başkanı olarak çalışmalarını devam ettiren Ümran Atay, “Biz 2007 yılından beri güneş enerjisi sulama konusunda değişik projeler yapmaktayız. Öncelikli projelerimizden bir tanesi Mobil Güneş Pili Sulama Makinesidir. Bu makinemizin özeliği güneşi takip edip, 12 saatin üzerinde kesintisiz çalışabilmektedir. Özellikle bölgede güneş enerjisinin yüksek olmasından dolayı Haziran ayında 14 saatte varan kesintisiz üretimle tarımsal sulama yapılabilmektedir. Şanlıurfa’da kurulu olan diğer projelerimiz ile yüksek potansiyelde bölgede bulunan güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrik ile yine modern sulama sistemlerini çalıştırarak kesintisiz sulama imkânı bulmaktayız. Bugün dünyada bir ilk olan projelerimizden bir tanesi de Şanlıurfa’dan Mardin’e kadar uzanan sulama kanaları üzerinin güneş enerjisi panelleri ile kapatılmasıdır. Bu projeler ile ülke ekonomisine ciddi anlamda enerji katkısı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

    Şanlıurfa'da güneş elektriğe dönüşüyor

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