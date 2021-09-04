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    Şanlıurfa'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

    Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde olan bir sürücü, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 02:34
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    Şanlıurfa'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

    Şanlıurfa'da korkunç bir kaza meydana geldi.

    Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa’ya doğru seyir halinde bulunan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyir halinde bulunan araca çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yolda seyir halinde bulunan başka araçlara çarpan otomobil, daha sonra takla attı.

    Şanlıurfa da kaza: 2 ölü, 6 yaralı #1

    SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

    6 aracın karıştığı kazada Mustafa K, Mustafa T, Abdulkadir Y, İbram Halili T, Aslıya K, Suzan S ve Eyyüp B. yaralandı.

    Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

    Kaza sonrası kapanan trafik akışı, araçların yoldan çekilmesi ile tekrardan sağlandı.

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