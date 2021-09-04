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Şanlıurfa'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa'da kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'ya doğru seyir halinde olan bir sürücü, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.