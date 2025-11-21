Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil, yeni açılan dönerciye daldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa’da gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki 35 metre yol üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EY 7489 plakalı araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 2 ay önce açılışı yapılan dönerci dükkanına daldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Kazada araç sürücüsü yararlanırken içeride müşteri olmaması ise büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Yaralı sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Mahallede oturan İbrahim Demirer, kasis olmadığı için araçların yoldan çok hızlı geçtiğini ve vatandaşlar için büyük bir tehlike oluştuğunu iddia etti.