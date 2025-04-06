İHA
Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesi Eyüpkent Mahallesi'nde evin penceresinden dışarı çıkmaya çalışan 6 yaşındaki Halil A., demir korkuluklar arasında sıkıştı.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇOCUĞU KURTARDI
Durumu fark eden ailesi, küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, çocuğu demir korkuluklar arasından çıkararak kurtardı.
Aile, çocuklarını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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