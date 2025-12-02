Şanlıurfa’da piknik tüpü patladı: Anne ve 3 çocuğu yaralandı

- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde piknik tüpü patladı, anne ve 3 çocuğu yaralandı.
Şanlıurfa’da Haliliye ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi 77. Sokakta 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı.
PATLAMADA ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU YARALANDI, EVİN DUVARI YIKILDI
Patlama sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, patlama sonucunda evin duvarı yıkıldı. Mutfak eşyaları sokağa saçıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.