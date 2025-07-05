Şanlıurfa'da sıcak hava alarmı: Şehir 37 dereceyle yanıyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Şanlıurfa'da hava sıcaklığı en yüksek 37 derece ölçüldü.
Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
Sokaklarda sadece gölgelik olan yerlerde yoğunlaşan vatandaşların sıcakla mücadelesi objektiflere yansıdı.
VATANDAŞ SERİNLEMENİN YOLLARINI ARIYOR
Kimi vatandaşların şapka kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.
TARİHİ ÇARŞILARDA VANTİLATÖRLER ÇALIŞIYOR
Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.