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Şanlıurfa'da sıcak hava alarmı: Şehir 37 dereceyle yanıyor

Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Karasal iklimin etkisindeki şehir, artan hava koşullarından daha fazla etkileniyor.

AA AA
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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Şanlıurfa'da hava sıcaklığı en yüksek 37 derece ölçüldü.

Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklara sığınırken, bazıları Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Sokaklarda sadece gölgelik olan yerlerde yoğunlaşan vatandaşların sıcakla mücadelesi objektiflere yansıdı.

VATANDAŞ SERİNLEMENİN YOLLARINI ARIYOR

Kimi vatandaşların şapka kullanarak sıcaktan korunmaya çalıştığı, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

TARİHİ ÇARŞILARDA VANTİLATÖRLER ÇALIŞIYOR

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

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