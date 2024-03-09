Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama Şanlıurfa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İHA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon sonucu 17 kişi tutuklandı

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)