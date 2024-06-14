Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İHA

Şanlıurfa'da gece saat 23.30 sıralarında Şanlıurfa merkez Diyarbakır yolu üzeri Necmettin Cevheri Bulvarı'nda, kent merkezinden Karaköprü istikametine giden 63 B 0882, 80 LL 844, 42 AOU 349 plakalı BMW marka ve 63 İfşaatlar 001 plakalı BMW marka araçlar birbirleriyle çarpıştı.

Araçlardan ikisi demir korkulukları aştıktan sonra karşı şeride geçerken diğer iki araçtan biri ise takla atarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü giriş kapısında ters durdu.

Yaralı 8 kişiden 1'inin durumu ağır

Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Memduh O.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)