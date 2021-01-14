Euro
9.0125
0.13%
Dolar
7.4022
-0.01%
Altın
439.86
0.07%
Borsa
1.559
0.63%
Bitcoin
276.997
9.25%
EXEN Coin
11.57
1.31%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Şanlıurfa'ya 72 gün sonra yağmur yağdı

    Kurak geçen sonbaharın ardından Şanlıurfa’ya 72 gün sonra nihayet yağmur yağdı. Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
    • İHA
    • 14.01.2021 - 02:32
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 02:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'ya 72 gün sonra yağmur yağdı

    Tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da da sonbahar kurak geçti. Barajlarda su seviyesinin alarm verdiği kentte, kuraklık baş gösterdi.

    72 GÜN SONRA YAĞDI

    Başta çiftçiler olmak üzere herkesin uzun süredir beklediği yağmur tam 72 gün sonra yağdı.

    Gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

    Şanlıurfa’ya en son 2 Kasım'da yağmur yağmıştı.

    Şanlıurfa'ya 72 gün sonra yağmur yağdı İZLE


    Şanlıurfa ya 72 gün sonra yağmur yağdı #1

    Şanlıurfa ya 72 gün sonra yağmur yağdı #2

    Şanlıurfa ya 72 gün sonra yağmur yağdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir