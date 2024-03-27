Sapanca Gölü'nde yakıt sızıntısı! SASKİ'den açıklama var

AA

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde dün meydana gelen olayda, yol çalışması yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi..

Boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt, tankere tahliye edildi.

Konuyla ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ), yazılı açıklama yapıldı.

"Çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşanmayacaktır"

Ekiplerin tüm birimleriyle göl sınırları içerisinde çalışmalara başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar denildi:

"Kocaeli'de yaşanan olay sonrası göl sınırlarımıza karışan yakıt maddesinin yayılımı SASKİ ekiplerimizce ivedilikle kontrol altına alınmış ve göl çevresinde bulunan içme suyu alım noktalarına ulaşması engellenmiştir. Bu saat itibarıyla SASKİ ekipleri, gölün ilgili bölümlerinde kontrol altına aldığı yakıt maddesini etkisiz hale getirmek için yoğun bir mesai harcamaktadır.



Öte yandan, mazotun göl ile karıştığı nokta ile su alım noktalarıyla arasındaki mesafenin uzak olması olası bir tehlikenin de engellenmesine imkan tanımıştır. Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır. Maddenin tamamen bertaraf edilmesi kısa süre içinde sağlanacaktır.