Sarıyer'de gece kulübünde silahlı çatışma: 2’si polis 5 yaralı İstanbul Sarıyer'de müzikholde çıkan silahlı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Polislerle zanlılar arasında çıkan çatışmada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

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İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 04.45 sıralarında Umar Sokak’ta bulunan bir gece kulübüne girmeye çalışan kişi veya kişilerle mekan çalışanları arasında kavga çıktı.

Silahlı kavgada kurşun yağdı

Mekandan çıkan kişi veya kişiler daha sonra silahlarla geldikleri mekana kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma yaşandı.

Polislerle çatıştılar

Silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı.

2 polis memuru ve 3 vatandaş yaralandı

Saldırganlar ve polis arasında çıkan çatışmada ismi öğrenilemeyen 2 polis memurunun yanı sıra taksi şoförü H.I., mekan çalışanları Y.T. ve S.T. isimli şahıslar yaralandı.

Çıkan çatışma sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü H.I.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganlar aranıyor

Çıkan çatışmada onlarca merminin sıkıldığı görülürken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.

Bazı mermilerin çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)