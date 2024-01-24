İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saat 04.45 sıralarında Umar Sokak’ta bulunan bir gece kulübüne girmeye çalışan kişi veya kişilerle mekan çalışanları arasında kavga çıktı.
Silahlı kavgada kurşun yağdı
Mekandan çıkan kişi veya kişiler daha sonra silahlarla geldikleri mekana kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ve saldırganlar arasında silahlı çatışma yaşandı.
Polislerle çatıştılar
Silahlı kavgaya polis ekiplerinin müdahalesi sonrası, polislerle zanlılar arasında silahlı çatışma çıktı.
2 polis memuru ve 3 vatandaş yaralandı
Saldırganlar ve polis arasında çıkan çatışmada ismi öğrenilemeyen 2 polis memurunun yanı sıra taksi şoförü H.I., mekan çalışanları Y.T. ve S.T. isimli şahıslar yaralandı.
Çıkan çatışma sonrası saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförü H.I.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Saldırganlar aranıyor
Çıkan çatışmada onlarca merminin sıkıldığı görülürken olay yeri inceleme ekipleri, çevrede uzun süre incelemelerde bulundu.
Bazı mermilerin çevredeki iş yerlerine de isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları arama çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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