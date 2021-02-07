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    Sarıyer'de yürüyüş yapan kadın denize düştü

    Sarıyer'de denize düşen kadını, 2 kişi denize atlayarak boğulmaktan kurtardı.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 10:32
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 11:30
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    Sarıyer'de yürüyüş yapan kadın denize düştü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

    Sahilden uzaklaşan kadın çırpınmaya başladı. O sırada sahilde eşiyle kahvaltı yapan bir kişi hiç tereddüt etmeden denize atladı.

    KADINI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

    Yaklaşık 30 metre yüzen kişi, yaşlı kadını tutarak sahile yanaştırdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında yaşlı kadını sahile çıkarmaya çalıştı.

    Sarıyer'de yürüyüş yapan kadın denize düştü VİDEO

    Sarıyer de yürüyüş yapan kadın denize düştü #1

    İRANLI TURİST DE YARDIM ETTİ

    Tek başına kadını çıkaramayınca İranlı turist Peyman Tabari de elbiseleri ile denize girdi. İki kişi denizden diğer vatandaşların da sahilden çektiği baygın kadın denizden çıkarıldı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Denize düşen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sarıyer de yürüyüş yapan kadın denize düştü #2

    Sarıyer de yürüyüş yapan kadın denize düştü #3

    Sarıyer de yürüyüş yapan kadın denize düştü #4

    Sarıyer de yürüyüş yapan kadın denize düştü #5

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