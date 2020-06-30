Sayısal Loto'da şüphe uyandıran tesadüf

20 gün arayla yapılan Sayısal çekilişinde çıkan 5 numara birbirinin aynısı oldu.

Milli Piyango geçtiğimiz yıl Demirören Holding'e satılmıştı. Ancak o günden bugüne oyananan oyunlarda tartışmalar bir türlü bitmek bilmedi...

Son olarak Milli Piyango'nun 20 gün ara ile yapılan Sayısal Loto çekilişinde çıkan 5 numara da birbirinin aynısı oldu.

6 Haziran'daki çekilişte 5-11-24-39-41-44 şanslı numaralar ilan edildi. 27 Haziran'da ise 5-11-24-30-39-41 sayıları küreden düştü. Her iki çekilişte de 5-11-24-39- 41 numaralar çıktı.

(6 Haziran)

(27 Haziran)

CHP'DEN TEPKİ GELDİ

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz oynanan oyunlarda bu kadar tesadüfün olamayacağını belirterek “20 gün ara ile iki çekiliş yapılıyor ve 6 numaradan 5'i aynı çıkıyor. Bu durum 3,5 trilyonda bir ihtimal. Bir süredir şaibe iddiaları ile gündeme gelen talih kuşu güven vermiyor. Üstelik son çekişte 6 bilen yine Ankara Yenimahalle'den… Sürekli Yenimahalle'ye çıkan ikramiyeler dikkat çekici'' dedi.