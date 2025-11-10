Şebinkarahisar’da hoparlörlerden 'Kırk Haramiler' sürprizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde belediye hoparlörlerinden bir süredir “Kırk Haramiler” müziği çalınması, ilçe halkının hem şaşkınlığına hem de endişesine neden oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

İlçe genelinde anons ve bilgilendirme amacıyla kullanılan hoparlörlerden, son haftalarda gece gündüz fark etmeksizin müzik yayını yapıldığı bildirildi. Vatandaşlar, özellikle geceleri hoparlörlerden gelen bu yayının nereden kaynaklandığını anlayamadıklarını belirterek, “Başta belediyenin bir etkinliği sandık ama bir aydır sürüyor. Artık rahatsız edici hale geldi ve ilçe genelinde mizah konusu oldu.” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE: "ANONS SİSTEMİMİZ HACKLENDİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Şebinkarahisar Belediyesi yetkilileri, anons sistemine dışarıdan izinsiz erişim sağlandığını belirtti. Yetkililer, “Sistemimizin hacklenmesi sonucu bu yayınlar yapılıyor. Teknik ekibimiz sorunu çözmek için çalışıyor, ancak müdahale sonrası kısa süre içinde yeniden izinsiz giriş yapılıyor. Vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz.” dedi.

Belediye ekipleri, sistemin güvenliğini artırmak ve benzer durumların yaşanmaması için yeni teknik önlemler almaya hazırlanıyor.