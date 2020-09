Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkanı oldu! Şebnem Korur Fincancı kimdir?

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği'nin başına getirildi. Türk Tabipler Birliği'nin yeni başkanı Şebnem Korur Fincancı kimdir, nereli?

Tüm dünyanın koronavirüs ile mücadele ettiği süreçte büyük bir çaba sarf eden Türkiye'ye karşı cephe alan Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) başına, terör örgütü PKK'nın zirve ismi Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen Şebnem Korur Fincancı getirildi.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN HAYATI

Şebnem Korur Fincancı, teröristlerin hendek kazdığı sırada Türk askerinin düzenlediği operasyonlara karşı imza toplamış ve Türk askerini Cizre'de katliam yapmakla suçlamıştır. Bu da akıllara 'Şebnem Korur Fincancı'nın siyasi görüşü nedir?' sorusunu getirmiştir.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN ABDULLAH ÖCALAN İLE İLİŞKİSİ

Ermenistan'ın soykırım yalanlarını destekleyen Şebnem Korur Fincancı, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın da serbest bırakılması için çalışmalar yürütmüştür.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK PLATFORMU"

PKK'lı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun kurucularından biri de Şebnem Korur Fincancı olmuştur.





ŞEBNEM KORUR FİNCANCI KİMDİR?

Tam adı Rasime Şebnem Korur Fincancı, İstanbul'da 1959 senesinde doğmuştur. Eğitimini Kadıköy Maarif Koleji ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Şebnem Korur Fincancı, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonu alanlarında tamamlamıştır.

Adli Tıp Anabilim Dalı'nda İstanbul Üniversitesi'nin öğretim görevlilerinden olan Şebnem Korur Fincancı, Abdullah Öcalan için kurulan "Öcalan'a Özgürlük Platformu"nun yanında, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Ceza Hukuku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesidir.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN GÖREV ALDIĞI KURUMLAR

Türk Tabipler Birliği'nde (TTB) görev alan Şebnem Korur Fincancı aynı zamanda İstanbul Tabip Odası, Türk Patoloji Derneği, Forensic Science Society (İngiltere), Académie Internatıonale de Médecine Légale et de Médecine Sociale gibi yerlerde görev almıştır.

Çalışma hayatının bir döneminde de International Academy of Legal Medicine, New York Academy of Sciences, İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesi Cezaevleri Çalışma Grubu, Association de Droit Penale Internationale bulunan Şebnem Korur Fincancı Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu'nda da yer almıştır.

3 dil bilen Şebnem Korur Fincancı'nın bildiği diller İngilizce, Almanca ve Klasik Yunanca'dır.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN TUTUKLANMASI

17 yıldır Evrensel Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Şebnem Korur Fincancı, 20 Haziran 2016'da "terör örgütü propagandası yapmak" nedeniyle tutuklandı.

Mahkeme, Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını, "üç kişinin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde silahlı terör örgütü PKK/ KCK veya bu örgüte bağlı alt yapılanmaların propagandası mahiyetinde yazılar yazıldığı, örgüt adına suç işleyen, güvenlik güçleriyle çatışan kişilerin övüldüğünün anlaşıldığı" gerekçesine bağladı.

Şebnem Korur Fincan'cı, 30 Haziran 2016'da tahliye edildi.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER

IRCT Bent Sorensen Grant (1997)

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Bilime Katkı Belgesi, (1999)

İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü (2000)

Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü (2000)

Açık Sayfa Barış, Demokrasi ve Hukuka Katkı Ödülü (2000)

International People's Lawyers Eminent Person Grant (2000)

BEKSAV Ödülü (2001)

Lider Kadınlar ödülü (2014)

Hrant Dink Ödülü (2014)

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'NIN ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Ceza Hukuku Araştırmaları Derneği