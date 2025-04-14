Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'da

DHA

Erzurum’un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59) ve Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört evladından biri olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in (32) cenazesi, şehadetinden yaklaşık üç yıl sonra İstanbul’dan memleketine getirildi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Türk Yıldızları uçağıyla saat 21.45’te Erzurum’a ulaşan şehit için Askeri Havalimanı'nda tören düzenlendi.

ŞEHİDİN NAAŞINI AİLESİ VE YAKINLARI KARŞILADI

Törene; askeri ve mülki erkân, Erzurum protokolü ile birlikte Tokyürek ailesi ve yakınları katıldı. Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okunurken, ailesi ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Tokyürek’in naaşı, defnedilmek üzere Palandöken ilçesine bağlı kırsal Sığırlı Mahallesi’ndeki baba ocağına götürülmeden önce Erzurum Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Törende hazır bulunanlar, baba Süleyman Tokyürek’e başsağlığı dileklerini iletirken, Erzurum semalarında bir kez daha şehit evladına veda hüznü yankılandı.