Şehit Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Diyarbakır'da terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği 6-7 Ekim olaylarında şehit edilen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.

6 yıl önce HDP'li vekillerin Kobani'de yaşananları bahane ederek PKK yandaşlarını sokağa çaüırmasıyla başlayan olaylarda 10'larca insan hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, birçok kamu malı zarar gördü.

ŞEHİT YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI UNUTULMADI

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının vahşice katlettiği Yasin Börü ve arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz, Şehitler Kervanı Platformu'nun düzenlediği etkinlikte, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabirleri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

"ÇOCUKLARI KATLEDENLER, İSTEDİKLERİ KADAR DMEOKRASİDEN BAHSETSİN"

Anma etkinliğinde konuşan Platform Başkanı Ömer Çelik, "Birileri bu işin emrini veren, bu vahşileri sokağa salanları ellerinde sazla, sanki melekmiş gibi gösterme sevdası içerisine girdiler. Mübarek şehitlerimizin kanları, onların gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkarmıştır. İstedikleri kadar insan haklarından, demokrasiden, eşitlikten ve adaletten bahsetsinler. Biz bu kavramların onların literatüründe, defterinde ve kitabında ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Anma etkinliğine Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un aileleri, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.