Selde elektriksiz kalan köyler, mobil jeneratörle aydınlanıyor

Kastamonu'da sel felaketi nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı bölgeler, helikopterlerin de taşıdığı mobil jeneratörlerle yeniden elektriğe kavuştu.

Sel felaketinin en çok hasara ve can kaybına neden olduğu Kastamonu'da yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel bölgesindeki elektrik ihtiyacının mobil jeneratör ile yeniden sağlanmaya çalışıldığını açıklamıştı.

HELİKOPTERLE 80 KİLOVATLIK 2 JENERATÖR GETİRİLDİ

Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 80 kilovatlık 2 jeneratör koydu. Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

Bakan Dönmez: Mobil jeneratörlerimiz devrede-Video

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAPILIYOR"

Başkent EDAŞ çalışanlarından Fatih Yaylalı, 40'ar kilovatlık 2 jeneratör getirdiklerini söyledi. Bu şekilde köydeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Yaylalı, "Helikopterle jeneratör getirdik, ilk defa böyle bir şey yapılıyor" diye konuştu.

180 KİŞİNİN KALDIĞI KÖY ELEKTRİĞE KAVUŞTU

Bozkurt Sakızcılar Köyü Muhtarı İbrahim Yorulmaz ise sel felaketi sonrası elektriğin gittiğini ve köyde yaklaşık 180 kişinin kaldığını anlatarak, "Devletimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN"

Mustafa Özdemir de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Devletimiz jeneratör göndermiş sağ olsun, var olsun. Bu akşam millet ne mutlu ki ışığa kavuşacak. Kaç gündür bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Köylerinin 50 hane olduğunu belirten Döne Durmaz ise sel nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Elektrik için bir jeneratör geldi. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkililere çok teşekkür ederim. Küçük çocuklarımız var, hasta çocuklarımız var, yaşlı insanlar var" şeklinde konuştu.