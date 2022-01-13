Selin ardından yeni bir Dereli inşa edildi

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde, afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımı tamamlandı, çevre düzenlemesinde ise sona gelindi.

Giresun’un Dereli ilçesinde, 22 Ağustos'ta meydana gelen taşkının ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda yeni bir şehir inşa edildi.

İlçede yenilenen konut ve iş yerlerinde incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, hak sahiplerinin belirlendiğini ay sonunda Giresun’a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut ve iş yerlerinin tesliminin yapılacağını söyledi.

“71 KONUT VE 82 İŞ YERİNİN İNŞAATI TAMAMLANDI”

Öztürk, 22 Ağustos 2020’de yaşanan sel afetinin ardından afetzedeler için tahsis edilecek iş yeri ve konut yapımına Ekim 2020'de başlandığını anlatarak, “Dereli başta olmak üzere Giresun’un muhtelif yerlerinde sel afeti yaşanmış, şehitlerimiz, can kayıplarımız olmuştu. Dereli’deki afet kelimelerle tarif edilemeyecek kadar dehşet sonuçlara yol açmıştı. Şehirdeki binaların ikinci katlarına kadar tamamen hafriyatla dolmuş tanınmayacak bir haldeydi. Yıkılan, hasar gören ve su taşkınlarına her zaman maruz kalabilecek, çarpık yapılaşmış Dereli ilçe merkezimiz bugün yeniden inşa edildi. İlçe merkezimizde Ekim 2020’de başlayan 71 konut ve 82 iş yerinin inşaatı tamamlandı. Sadece çevre düzenlemesinin de son dokunuşları yapılıyor. Birkaç güne tamamlanmış olacaktır. Buradaki iş yeri ve konutların hak sahipleri belli oldu ve inşallah ocak ayı sonunda Giresun’a gelecek olan Cumhurbaşkanımız tarafından teslimi gerçekleştirilecektir.” dedi.

KAMU BİNALARININ DA İNŞASINA BAŞLANDI

Ak Parti Milletvekili Öztürk, kaymakamlık, emniyet ve adliye gibi kamu binalarının inşası için de ihalesinin yapıldığını söyledi.

İlçede, altyapı ve üst yapı hasarlarının giderildiğini belirten Öztürk, “Devletimizin sağladığı desteklerle Dereli yeniden ayağa kalkıyor. Daha modern ve yaşanır bir kent oluşturuluyor. Konutların teslim edilmesinin ardından ilçede hayat daha canlı olacaktır. Konut ve iş yerlerinin dışında kamu binalarımızdan Hükümet Konağı, adliye binası ve ilçe emniyet binasının ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlandı. Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi binaları için de çalışmalar başlatıldı en kısa zamanda bu binalarımızın da yapılmasını için çalışmalar başlayacaktır.” diye konuştu.

DERELİ UĞRAK NOKTASI HALİNE GETİRİLDİ

Dereli ilçesinin yeni haliyle bir uğrak merkezi haline geleceğini de ifade eden Milletvekili Öztürk, “Dereli ilçemiz Kümbet, Kulakkaya gibi yaylalar diyarı olmasının yanı sıra Karadeniz’i İç Anadolu’ya başlayan bir güzergahta bulunmaktadır. Bu güzergahı kullanan ve yaylalara gitmek isteyenlerin ilk durağı olarak uğrak merkezi haline getirildi. İnanıyoruz ki, buradan geçenlerin uğramadan geçmeyeceği modern bir ilçe haline dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.