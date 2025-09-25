Şener Üşümezsoy açıkladı: Balıkesir depremlerinin durmamasının nedeni…

Geçtiğimiz gün bir programa katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken açıklamalar ile gündeme geldi.

Deprem tahminleriyle gündemde adından sıkça söz edilen Üşümezsoy, bu kez 10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından devam eden şiddetli artçılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son günlerde 5 ve 4.5 büyüklüğünde artçıların yaşanmaya devam ettiği bölgede depremlerin durmamasının nedenini açıkladı.

O FAY HATLARINDA KAYNAKLANIYOR

Geçtiğimiz ay yaşanan 6.1 şiddetindeki depremin ardından oluşan 200 metrelik bir yüzey yırtığını dile getiren Üşümezsoy söz konusu yırtık üzerinde yer alan küçük fay hatları nedeniyle şiddetli artçıların devam ettiğini vurguladı.

Üşümezsoy yaptığı açıklamada, “Sındırgı'daki depremler neden bitmiyor söyleyeyim. Bu bölgenin 600 metre kadar güneyinde bir dağ var. Bu dağın üstünde bir fay var. Geçen ay meydana gelen 6.1'lik depremde yaklaşık 200 kilometrelik bir yüzey yırtıldı.

Bu alan üstünde küçük fay hatları mevcut. Olan bu depremlerin sebebi o fay hatlarından kaynaklanıyor." İfadelerini kullandı.