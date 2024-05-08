Sevan Nişanyan, okul müdürünü öldüren katili savundu Eyüpsultan'da okuldan attığı öğrenci tarafından silahlı saldırıda hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan'ın fotoğrafıyla paylaşımda bulunan Sevan Nişanyan, "Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürünün öğrencisi tarafından katledilmesiyle sarsıldı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Iraklı öğrenci, 5 ay sonra İbrahim Oktugan'ı odasına girerek silahla ağır yaraladı.

Oktugan kurtarılamazken, kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.

Toplumu derinden sarsan bu cinayet büyük tepkilere neden olurken gazeteci Sevan Nişanyan'dan, olayla ilgili tepki çekecek bir açıklama geldi.

Katili savundu, Atatürk üzerinden gönderme yaptı

Kemalizm'e ve Türkçülüğe karşı tavrıyla bilinen, bir süredir Yunanistan'da yaşayan Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayeti adeta savunurcasına şu ifadelere yer verdi:

