Türkiye, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürünün öğrencisi tarafından katledilmesiyle sarsıldı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Iraklı öğrenci, 5 ay sonra İbrahim Oktugan'ı odasına girerek silahla ağır yaraladı.
Oktugan kurtarılamazken, kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı.
Toplumu derinden sarsan bu cinayet büyük tepkilere neden olurken gazeteci Sevan Nişanyan'dan, olayla ilgili tepki çekecek bir açıklama geldi.
Katili savundu, Atatürk üzerinden gönderme yaptı
Kemalizm'e ve Türkçülüğe karşı tavrıyla bilinen, bir süredir Yunanistan'da yaşayan Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayeti adeta savunurcasına şu ifadelere yer verdi:
Genç bir insanın hayatını bilerek ve isteyerek kaydıran birinin orantılı şekilde cezalandırılması doğrudur. Bazı koşullarda öldürmek bir yöntem olabilir.
11 yıllık okul hayatımda belki 60 öğretmen tanıdım. En az yirmisi kompleksli, sadist, cahil, içten pazarlıklı puştlardı. Birini dahi imha etmeğe cesaretim yetmediği için hep kendimi suçlarım.
Öldürülen İbrahim Bey'i tanımam etmem. Ama arkasına aldığı posteri iyi tanıyorum.
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