Euro
12.8708
1.28%
Dolar
11.4245
1.54%
Altın
665.99
-0.34%
Borsa
1.755
1.04%
Bitcoin
656.235
-2.86%
BTXN Coin
20.63
1.82%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Siirt'te askeri araç devrildi

    Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç devrildi. Yan yatan araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 18:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt'te askeri araç devrildi

    Akşam saatlerinde Siirt-Şırnak çevreyolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada, karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    ASKERİ PERSONEL SON ANDA KURTULDU

    Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel yanmaktan son anda kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Askeri personelin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

    Siirt te askeri araç devrildi #1

    Siirt te askeri araç devrildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir