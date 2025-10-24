Siirt'te ATM'de bulduğu parayı ve kartı sahibine teslim etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Siirt’te S.T. isimli vatandaş, ATM'de para çekmek istediği sırada burada unutulan 6 bin 350 lira ve banka kartını fark etti.

PARA VE KART, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Duyarlı vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 bin 350 lira ve kartın M.A.'ya ait olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmanın ardından para ve kart sahibine teslim edildi.