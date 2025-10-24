Siirt'te ATM'de bulduğu parayı ve kartı sahibine teslim etti

- Siirt'te S.T. isimli vatandaş, ATM'de 6 bin 350 lira ve banka kartını buldu.
- Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi ve polisler aracılığıyla sahibine teslim etti.
- Para ve kartın M.A.'ya ait olduğu belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Siirt’te S.T. isimli vatandaş, ATM'de para çekmek istediği sırada burada unutulan 6 bin 350 lira ve banka kartını fark etti.
PARA VE KART, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Duyarlı vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 bin 350 lira ve kartın M.A.'ya ait olduğunu belirledi.
Yapılan çalışmanın ardından para ve kart sahibine teslim edildi.