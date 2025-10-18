Siirt’te kuruyan Çayırlı Gölü’nde balıklar telef oldu

- Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çayırlı Gölü'nde su seviyesi düştü.
- Binlerce balık oksijensiz kalarak telef oldu.
- Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Çayırlı Gölü’nde su seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık telef oldu.
OKSİJENSİZ KALAN BALIKLAR, TEHLİKE ALTINDA
Gölette kalan balıklar çamura saplanarak oksijensiz kaldı ve telef olma riskiyle karşı karşıya kaldı.
Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.