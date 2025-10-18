Abone ol: Google News

Siirt’te kuruyan Çayırlı Gölü’nde balıklar telef oldu

Kurtalan ilçesinde Çayırlı Gölü'nün su seviyesinin düşmesi nedeniyle binlerce balık telef oldu.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 17:05 Güncelleme:
  • Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çayırlı Gölü'nde su seviyesi düştü.
  • Binlerce balık oksijensiz kalarak telef oldu.
  • Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siirt’in Kurtalan ilçesindeki Çayırlı Gölü’nde su seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık telef oldu.

OKSİJENSİZ KALAN BALIKLAR, TEHLİKE ALTINDA

Gölette kalan balıklar çamura saplanarak oksijensiz kaldı ve telef olma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İç Haber Haberleri