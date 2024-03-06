Siirt'te şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı Siirt'te bir hayvanda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle izinsiz hayvan kesimi 20 Mart'a kadar yasaklandı.

ensonhaber.com

Siirt Valiliği, 20 Mart tarihine kadar canlı hayvan pazarının kapatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Doğan Mahallesi'nde bir hayvanda yapılan analizlerde şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

"Aşılama çalışmaları aralıksız devam etmektedir"

Valilik açıklamasında, "İlimiz Doğan Mahallesi’nde bir hayvanda şap hastalığı tespit edilmesi üzerine Siirt Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler gereği kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 20 Mart 2024 tarihine kadar hayvan hareketleri yasaklanmış, hayvan pazarı karantina süresi bitimine kadar kapatılmıştır. Gerekli tüm tedbirler alınmış, aşılama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Konu il müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.