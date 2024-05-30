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Siirt'te korku dolu anlar..

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Saat kulesi yakınlarında iki grup arasındaki tartışma büyüdü.

Kavgada silahlar çekildi.

Vali çatışmanın ortasında kaldı

O sırada meydanda bulunan Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın da olayların arasında kaldığı öğrenildi.

Korumalar müdahale etti

Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale etti.

İnceleme sürüyor

Çatışma sonrası olay yerine gelen emniyet ekipleri, kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı..

Olayla ilgili inceleme sürüyor..