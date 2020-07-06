Şile'de insanlar su kuyruğunda

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CHP yönetimine geçen İstanbul'da susuzluk sorunu kendini gösterdi, insanlar su kuyruklarına girmeye başladı.

Megakent İstanbul...

Bugünlerde 16 milyonluk bir nüfusa sahip olan İstanbul, 1994 öncesinde; çamurlu yolları, su kuyrukları ve çöp dağlarıyla hafızalarda yer tutuyordu.

AK PARTİ'DEN CHP BELEDİYECİLİĞİNE

İstanbul'un dönüşümü ve gelişmesi Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığını kazanmasıyla başladı.

Kentin çöp sorunu çözüldü, her gün yaşanan su kesintileri son buldu, kokan Haliç masmavi bir görünüm kazandı.

Erdoğan'ın ardından AK Parti belediyeciliğiyle gelişme trendini sürdüren İstanbul metro ağlarıyla örüldü.

2019 yerel seçimlerinde İstanbul CHP yönetimine geçti.

HER ŞEY KÖTÜ OLUYOR

"Her şey güzel olacak" sloganıyla seçmenlerden oy toplayan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, koltukta 1 yılını geçtiğimiz günlerde doldurdu.

Ancak İstanbul'da işler seçim öncesinde anlatılanlar gibi gitmiyor.

Haliç yeniden kirlendi, kokmaya başladı. Boğaz'ın masmavi suları da kirlilik nedeniyle insanları isyan ettirmeye başladı.

ŞİLE'DE SU KUYRUĞU

Son skandal ise Şile'de yaşandı...

İBB'nin sorumluluğundaki alanda yaşanan sıkıntılar nedeniyle Şile'de uzun süreli su kesintileri yaşandı.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu ilçeye tankerlerle su gönderildi.

Vatandaşlar bidonlarını alıp su kuyruğuna girdi.

Görüntüler, akıllara 25 yıl öncesinin CHP yönetimindeki İstanbul'unu getirdi...