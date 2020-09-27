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Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi

Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi

Festival için kamp kuran ve sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekip saatlerce eğlendiği o anlar kameraya yansıdı.