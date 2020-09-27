Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi
Festival için kamp kuran ve sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekip saatlerce eğlendiği o anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 27.09.2020 - 10:53
- Güncelleme : 27.09.2020 - 10:53
Şile’de bir kamp festivaline katılan yaklaşık 2 bin kişi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.
HİÇBİR TEDBİR ALMADAN SAATLERCE DANS ETTİLER
Kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmazken, onlarca kişi el el tutuşup halay çekti, karşılıklı göbek attı.
Bazı gençler araçların üzerine çıkıp dans ederken, drone ile görüntülenen o anlar ise izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.
Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti.
Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi ViDEO