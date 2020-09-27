Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi

    Festival için kamp kuran ve sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekip saatlerce eğlendiği o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 10:53
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 10:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi

    Şile’de bir kamp festivaline katılan yaklaşık 2 bin kişi, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

    HİÇBİR TEDBİR ALMADAN SAATLERCE DANS ETTİLER

    Kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmazken, onlarca kişi el el tutuşup halay çekti, karşılıklı göbek attı.

    Bazı gençler araçların üzerine çıkıp dans ederken, drone ile görüntülenen o anlar ise izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

    Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti.

    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi ViDEO

    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi #1

    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi #2

    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi #3

    Şile’de salgına aldırış etmeyen gençler festival düzenledi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir