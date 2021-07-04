Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
300.900
2.96%
EXEN Coin
29.87
3.00%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

    Silivri'de bir otelde davete katılan kişiler, yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 06:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

    Silivri'de bir otelde bir davete katılan grup iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi.

    Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

    ZEHİRLENEN DAVETLİLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

    Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Silivri de otel müşterileri, gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu #1

    Silivri de otel müşterileri, gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu #2

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir