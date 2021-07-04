Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

Silivri'de otel müşterileri, gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

Silivri'de bir otelde davete katılan kişiler, yedikleri yemekten zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Silivri'de bir otelde bir davete katılan grup iddialara göre yedikleri yemekten zehirlendi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda davetli, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

ZEHİRLENEN DAVETLİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yedikleri yemekten sonra fenalaşan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Zehirlenen davetliler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.