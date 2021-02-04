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    Sinop'ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor

    Sinop'ta tarlasında gezerken yanı başına göktaşı düşen Durmuş Yalçın, bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı bir banka kasasında saklıyor.
    • İHA
    • 04.02.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 00:30
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    Sinop'ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor

    Sinop kent merkezinde yaşayan 64 yaşındaki Durmuş Yalçın, yaklaşık bir ay önce ordu köyündeki arazisinde dolaşırken büyük bir gürültüyle yanı başına göktaşı düştü.

    TAŞLARI ALMAK İSTERKEN ELİNİ YAKTI

    Sesle birlikte irkilen Yalçın yanı başına doğru yuvarlanan taşları eline almaya kalkışınca eli yandı. Bunun üzerine Yalçın, korkup bölgeden uzaklaştı. Bir gün sonra tekrar arazisine gelen Yalçın, taşların yuvarlandığı alanda inceleme yaptı.

    Sinop ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor #1

    GÖKTAŞI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ TAŞLARI KASADA SAKLIYOR

    Arazide 10 parça siyah taş bulan Yalçın, bunların göktaşı olabileceğini düşündü. Yalçın taşları bulunduğu yerden alarak evine getirdi. ABD’de yaşayan tanıdıklarına taşın fotoğraf ve videolarını yollayan Yalçın, çok değerli olduğunu öğrendiği taşları satışa çıkardı. Medyada çıkan haberlerin büyük yankı uyandırması üzerine Yalçın bulduğu taşları muhtemel bir hırsızlık olayına karşı kasasında koruma altına aldı.

    Sinop ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor #2

    "TAŞI GÖRMEK İSTEYEN ÇOK OLDU"

    Durmuş Yalçın yaptığı açıklamada, "Çıkan haberler sonrası arayan soran taşı görmek isteyen çok oldu. Taşlar evde dururken kötü niyetli kişilerin evime girerek hırsızlık yapacağından korktum. Bir banka kasasına koyarak muhafaza altına almak istedim” dedi.

    Sinop ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor #3

    Sinop ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor #4

    Sinop ta tarlada bulduğu göktaşı parçalarını kasada saklıyor #5

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