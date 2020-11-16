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    Sinop'ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Sinop'ta, Romanya'ya gitmek üzere tekneyle denize açılan sığınmacılar yakalandı.
    • AA
    • 16.11.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 12:06
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    Sinop'ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu

    Sinop Emniyet Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda Akliman açıklarındaki teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi.

    ORTAK OPERASYON YAPILDI

    Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aralarında kadınların da bulunduğu 80-85 kişi, Sinop'tan Romanya'ya kaçmak üzereyken sahil güvenlik ve emniyet ekiplerimizin ortak operasyonuyla yakalandı." dedi.

    Sinop'ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu VİDEO

    Sinop ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu #1

    Sinop ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu #2

    Sinop ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu #3

    Sinop ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu #4

    Sinop ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu #5

    Sinop ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu #6

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