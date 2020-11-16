Sinop'ta, Romanya'ya gitmek üzere tekneyle denize açılan sığınmacılar yakalandı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü ve sahil güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Akliman açıklarındaki teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi.

ORTAK OPERASYON YAPILDI

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aralarında kadınların da bulunduğu 80-85 kişi, Sinop'tan Romanya'ya kaçmak üzereyken sahil güvenlik ve emniyet ekiplerimizin ortak operasyonuyla yakalandı." dedi.

Sinop'ta tekneye göçmen kaçakçılığı operasyonu VİDEO