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    Şırnak'ta 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 06.10.2020 - 19:07
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    Şırnak'ta 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

     

    İçişleri Bakanlığı'nın, PKK'nın dağ kadrosundaki çözülmeyi hızlandırmaya yönelik ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

    Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde 1 terörist daha teslim oldu.

    2020'DE TESLİM OLAN 173'ÜNCÜ PKK'LI

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle  Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi" denildi.

    Şırnak ta 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu #1

     

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