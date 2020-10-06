Şırnak'ta 1 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın, PKK'nın dağ kadrosundaki çözülmeyi hızlandırmaya yönelik ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yürütülen çalışmalar neticesinde 1 terörist daha teslim oldu.

2020'DE TESLİM OLAN 173'ÜNCÜ PKK'LI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2015 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 173’e yükseldi" denildi.