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    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı

    Bir aşiret düğününde paralar havada uçuştu. 5 bin kişinin katıldığı düğün için 750 bin lira masraf yapıldı, gelin ve damada ise 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve para takıldı.
    • 26.09.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:54
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    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde Jirki Aşiretine mensup Hasan Öter’in oğlu Erkan ile Yusuf Adıyaman’ın kızı Viyan’ın görkemli düğününe 5 bin davetli katıldı.

    2 gün 2 gece süren düğün için 750 bin lira masraf yapıldı.

    Gelin ve damada ise toplam 1 milyon 150 bin TL’lik takı takıldı.

    Türk bayrağı altında halay

    Yurt dışından da birçok davetlinin katıldığı düğünde Gevdan, Mamhuran, Kaşuran ve Goyan aşireti mensupları ay yıldızlı Türk bayrağı altında halaylar çekti.

    İHA’da yer alan habere göre Kato Dağı eteklerinde olan köyde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber bu düğün de gece geç saatlere kadar sürdü.

    Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, “Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla beraber inşallah vatandaşımızın mutlu ve acı günlerinde yanlarında olacağız. Güzel bir düğün… Çiftimize mutluluklar diliyorum.” dedi.

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı ViDEO

    950 kilo et tüketildi

    Düğün sahibi Muhtar Sebahattin Öter ise düğüne katılan bütün aşiret mensuplarına teşekkür etti.

    Öter, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmadığı yerde huzur olmuyor. Bu yüzden düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Düğünümüzde 950 kilo et yapıldı. 5 bin insanın düğünümüze katıldığını görmek beni çok mutlu etti. Allah herkesten razı olsun.” ifadelerini kullandı.

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #1

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #2

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #3

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #4

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #5

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #6

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #7

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #8

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #9

    Şırnak’ta aşiret düğünü: 950 kilo et tükendi, 1 milyonluk takı takıldı #10


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