Şırnak'ta sınırda bekleyen tır şoförlerinin dayanışma iftarı

DHA

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a yük taşıyan TIR şoförleri, sınır geçişini beklerken dorse dolaplarını seyyar mutfağa dönüştürerek iftar hazırlıklarını yapıyor.

Yolculuk sırasında yanlarında taşıdıkları malzemelerle yemeklerini hazırlayan şoförler, yere serdikleri sofralarda veya kasaların üzerinde bir araya gelerek iftarlarını paylaşıyor.

Özellikle Şanlıurfalı şoförler, kente özgü lezzetleri yaşatmak için iftar sofralarında çiğ köfte yoğurup misafirlerine ikram ediyor.

"LOKANTAYA GİTMEK YERİNE KENDİ SOFRAMIZI KURUYORUZ"

Şanlıurfa Viranşehirli Erdal Günhan, iftar için dışarıya gitmek yerine kendi yemeklerini hazırladıklarını belirterek, "Burada zamanımızı boşa harcamak istemiyoruz. Lokantaya gitmek yerine kendi iftarımızı yapıyoruz. Hem vakit geçiriyoruz hem de diğer arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Fazla yapıyoruz, gelen herkes soframıza ortak olabiliyor" dedi.

Niğdeli İsmail Sandallı ise "Tüm iftar hazırlıklarımız burada yapılıyor. Tüpümüz, tenceremiz, her şeyimiz hazır. Gurbette olmak zor ama Ramazan'ı en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" diyerek dayanışma ruhunu vurguladı.

İftar hazırlıklarına saatler öncesinden başladığını anlatan Şanlıurfalı Rafet Günhan da "Pirinç pilavı, çorba ve saç tava yapıyorum. 24 saat burada olduğumuz için zamanı bu şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

Irak’ın Zaho kentindeki alıcılara buğday taşıyan Batmanlı Sadık Güneş ise iftar menüsünde tavuk haşlama, bulgur pilavı ve salata olduğunu söyledi.

Yollarda geçen zorlu mesailerin ardından, paylaşılan sofralarla manevi bir dayanışmaya dönüşen bu iftarlar, şoförlerin birlikteliğini ve Ramazan’ın paylaşım ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor.